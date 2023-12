Booker T se burla de AEW por regreso de CM Punk a WWE

El regreso de CM Punk a WWE en Survivor Series ha desatado muchos comentarios, especulaciones, críticas y de todo dentro de la lucha libre en Estados Unidos, pues es algo que prácticamente nadie esperaba que sucediera.

Uno de los que se ha pronunciado sobre esta vuelta tan esperada ha sido Booker T, quien compartió su sorpresa ante las palabras de Punk acerca de «volver a casa» durante su discurso en RAW.

► Booket T mandó indirecta a AEW tras llegada de CM Punk a WWE

En su podcast «Hall of Fame», Booker T no dudó en enviar un mensaje entre líneas a All Elite Wrestling (AEW), sugiriendo que Punk pudo haberse dado cuenta de la realidad al momento de su debut en la compañía en 2021.

«Según CM Punk… ha vuelto a casa«, comentó Booker T sobre el regreso de Punk a Raw. «Me sorprendió escuchar eso. La hierba es más verde donde la riegas. En ciertos lugares, como en Arizona, se puede regar la maldita hierba todo el día y no va a ponerse verde«, continuó Booker entre risas. «Tal vez CM Punk se dio cuenta de eso al minuto de estar en AEW, trabajando con ciertos tipos«.

Después de Survivor Series, Punk apareció en RAW y ya ha dado mucho de qué hablar, incluso se especula que su primer rival sería Seth Rollins, quien ya ha mostrado su desagrado por su llegada.

Por otro lado, en AEW, Tony Khan se ha negado a hablar sobre la contratación de CM Punk con WWE, esto después que el luchador saliera de forma abrupta de su compañía por peleas en backstage.