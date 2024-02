Matt Hardy: «Apuesto que Mercedes Moné viene a AEW»

Se espera que Mercedes Moné realice su primera aparición en AEW durante el especial Dynamite: Big Business el 13 de marzo. La exSuperestrella de WWE estará volviendo a la lucha libre profesional después de recuperarse de una grave lesión, así como de haber terminado su aventura en Japón, donde luchó en NJPW y STARDOM.

► Matt Hardy de Mercedes Moné

Nada es oficial todavía pero la compañía de Tony Khan puso bien en claro en la imagen promocional de dicho próximo show que será entonces cuando presenten a «The CEO» como su nuevo fichaje. Veremos si también a Kazuchika Okada y Will Ospreay pues ellos también están listos para sumarse al elenco como All Elite.

Dicho esto, recientemente Matt Hardy estuvo hablando de Mercedes Moné en The Extreme Life of Matt Hardy. Para empezar, confía en que finalmente la guerrera se una a la empresa: «No sé si va a hacerlo, pero apostaría por ello«. Cualquiera supondría que el veterano de las cuerdas tiene más información de la que comparte.

Para continuar, adelanta de manera general lo que va a aportar una adición tal a la división femenil: “Definitivamente va a impulsar la división femenina sin lugar a dudas. Ela es una de las mejores mujeres del mundo. Tiene un gran número de seguidores leales y dedicados, así que sí, sería un gran asunto. Sería un gran impulso para la división femenina”.

Sin desmerecer a ninguna de las luchadoras, la llegada de Mercedes Moné podría ser lo mejor que le ha pasado al vestidor de mujeres de AEW. Incluso por encima de Saraya, que al final no está teniendo grandes historias ni luchando demasiado. Están los rankings pero que tenga cuidado Toni Storm con el Campeonato Mundial.