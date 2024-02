Naomi y Mercedes Moné se reencontraron en el Super Bowl

Como ya lo vimos aquí en SÚPER LUCHAS, el Super Bowl 2024 unió a varios luchadores. Incluyendo de empresas rivales como WWE y AEW. Y es que, tal cual ya lo reportamos, vimos cómo Britt Baker y Bayley se tomaron una fotografía disfrutando de show.

Lo cierto es que no fue el único caso. Las Superestrellas WWE, Bayley, Jimmy Uso y su esposa, Naomi, se reencontraron también con una exWWE y gran amiga de ellas, Mercedes Moné, antes conocida como Sasha Banks en WWE.

► Nuevo reencuentro entre los luchadores de WWE y AEW en el Super Bowl

Jimmy Uso está como parte de The Bloodline actualmente, mientras que su esposa, Naomi, acabó de regresar en el Royal Rumble 2024 y ya firmó contrato con SmackDown. Todo parece indicar que su primera rivalidad será con la rubia Tiffany Stratton, con quien tuvo un careo el pasado 2 de febrero, cuando ambas firmaron con la marca de Nick Aldis.



Bayley irá por el Campeonato Femenil WWE ante su excompañera de Damage CTRL, Iyo Sky. Y por su parte, tal cual ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, se espera que de aquí a un mes, en cualquier punto, Mercedes Moné estampe su firma en un contrato, que ya tiene bien adelantado, con AEW. Mercedes Moné será All Elite y no regresará a WWE como su gran amiga, Naomi.