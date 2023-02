Habrá revancha entre Roman Reigns y Sami Zayn

Elimination Chamber 2023 no fue la entrega de este PPV más vista de su historia por mera casualidad. Sami Zayn ha conseguido posicionarse como ese gran contrapeso técnico de Roman Reigns, eclipsándolo incluso, tras ganarse con toda rotundidad su expulsión de The Bloodline durante Royal Rumble el pasado enero.

Estamos ante un nuevo “movimiento” orgánico en WWE, como reproducción de lo ocurrido con Bryan Danielson (entonces Daniel Bryan) y Kofi Kingston años atrás. Pero aquí la diferencia pasa por que Zayn no consumará su periplo del héroe particular.

El canadiense perdió ante Reigns en Elimination Chamber, y según señalan todos los reportes, WWE descarta convertir el estelar de WrestleMania 39 entre “The Tribal Chief” y Cody Rhodes en una Triple Amenaza.

Así, la semana pasada el Coca-Cola Coliseum de Toronto anunció para el house show que McMahonlandia celebrará allí el próximo sábado 4 de marzo un combate de duplas: Zayn, junto a Kevin Owens, enfrentando a Roman Reigns y Solo Sikoa. Suerte de premio de consolación con el que contentarse los seguidores canadienses.

Anuncio, que, sin embargo, fue borrado poco después. Movimiento que desató rumores sobre la realización del combate. Y es que ciertamente se antojaba un “spoiler” en toda regla, pues Zayn y Owens, según la narrativa televisiva, no están en sintonía, aunque se espere que hagan pareja en WrestleMania 39.

Hoy, se confirma que aquel encuentro queda fuera de los planes. He aquí el nuevo anuncio del Coca-Cola Coliseum de Toronto.

JUST ANNOUNCED! Canada’s own @SamiZayn takes on @WWERomanReigns in a rematch for the Undisputed @WWE Universal Championship!



Get your tickets for #WWE Road To WrestleMania at Coca-Cola Coliseum this Saturday March 4: https://t.co/5QYCRhMocU 🎟 pic.twitter.com/3LJORwpptx