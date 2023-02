Roman Reigns no estaría en Money in the Bank 2023

Tras el éxito que tuvo Clash at the Castle en octubre pasado cuando se llenó el Principality Stadium de Cardiff, en Gales, Triple H había dejado la puerta abierta para que se lleve a cabo otro evento premium fuera de Estados Unidos, lo cual efectivamente se cumplió con el anuncio de que Money in the Bank 2023 se llevará a cabo en la Arena O2 en Londres, Inglaterra este 1 de julio de 2023. Muchos cuestionan la localidad, ya que solo cuenta con una capacidad de 20 mil espectadores y seguramente han quedado cortos en la venta de boletos. No obstante, la compañía justificó esta decisión basado en el hecho de que era una petición expresa.

► WWE lanzó imagen promocional de Money in the Bank 2023

Al igual que en los recientes eventos premium, WWE buscará llevar lo mejor para Money in the Bank 2023, aunque al día de hoy no hay nada confirmado considerando que su enfoque está en WrestleMania 39. Sin embargo, la página oficial del evento Money in the Bank enumera las estrellas que aparecerán en el gran programa del Reino Unido. Cody Rhodes, Charlotte Flair, Bianca Belair, Drew McIntyre, Becky Lynch, Seth Rollins y Drew McIntyre están en la imagen promocional.

Llama la atención de que el nombre de Roman Reigns no está incluido en el listado de Superestrellas que estarían en Money in the Bank, ni tampoco el de ningún otro miembro de The Bloodline. No obstante, como en todos estos eventos, los anuncios siempre están sujeto a cambios.

Roman Reigns es una de las principales Superestrellas de la WWE en la actualidad y llama la atención de que WWE no lo considere en una imagen promocional de uno de sus eventos premium, a menos de que efectivamente no esté confirmada su participación, lo cual tampoco debería sorprender, ya que su nuevo contrato contempla menos fechas. De cualquier manera, solo el tiempo dirá lo que puede suceder de aquí hasta el mes de julio en el que se lleve a cabo Money in the Bank 2023.