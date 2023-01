Tras el éxito que tuvo Clash at the Castle en octubre pasado cuando se llenó el Principality Stadium de Cardiff, en Gales, Triple H había dejado la puerta abierta para que se lleve a cabo otro evento premium fuera de Estados Unidos y Arabia Saudita (donde están obligados por contrato hasta el 2027) y el anuncio tuvo buena aceptación por parte del Universo WWE.

► Por primera vez en más de dos décadas, un evento premium regresa a Londres

WWE tiene un calendario cargado para 2023, y acaban de agregar otro evento premium para el extranjero en su agenda, ya que la compañía hizo oficial el anuncio hace unos minutos a través de un comunicado de prensa de que Money In The Bank se llevará a cabo en Londres este año, específicamente el 1 de julio de este año.

BREAKING: WWE Money in the Bank will take place at @TheO2 Arena in London on Saturday, July 1, as first reported by @MailSport! #MITB 👉 https://t.co/mI2GIizPIq pic.twitter.com/EmyZNesfWV — WWE (@WWE) January 5, 2023

Esto dice el comunicado de prensa redactado por WWE sobre este evento:

«Como informó por primera vez el Daily Mail Sport, WWE anunció hoy que The O2 en Londres albergará Money In The Bank el sábado 1 de julio de 2023. Money In The Bank marca el primer evento Premium en vivo de WWE que se llevará a cabo en Londres en más de dos décadas.

Money In The Bank contará con las superestrellas más grandes de la WWE y también traerá los combates de escalera de Money In The Bank al Reino Unido por primera vez en la historia, y cada ganador recibirá un maletín que contiene un contrato para un combate de campeonato en el momento y lugar de su elección. elegir en cualquier momento dentro del próximo año.

“El O2 es uno de los principales lugares del mundo y el hogar perfecto para Money In The Bank. Estamos emocionados de traer uno de nuestros eventos ‘Big 5’ al Reino Unido y esperamos dar la bienvenida al Universo WWE a Londres el 1 de julio”, dijo Dan Ventrelle, EVP, Talent en WWE.

“Nos sentimos honrados de ser los anfitriones del primer evento Money In The Bank que se lleva a cabo en el Reino Unido aquí en The O2”, dijo Christian D’Acuña, director sénior de programación en The O2. “Esperamos dar la bienvenida nuevamente a los fanáticos de la WWE a The O2 este verano para una noche inolvidable con algunas de las superestrellas más grandes de la WWE”.

El anuncio sigue al gran éxito de Clash at the Castle de Cardiff en septiembre de 2022, el primer espectáculo importante en un estadio de la WWE que se lleva a cabo en el Reino Unido desde 1992. Clash at the Castle rompió numerosos récords en ese momento, incluido convertirse en el evento premium en vivo internacional más visto. evento en la historia de la WWE, con la puerta europea más grande de la historia y la mercancía más vendida para un evento que no es de WrestleMania.»

De esta manera, ya WWE tiene programados tres de sus cinco eventos grandes para este año, y Money in the Bank seguramente tendrá un lleno total tras lo sucedido en Clash at the Castle. De hecho, con la numerosa fanaticada de WWE en Europa, nos atreveríamos a decir que la capacidad de 20 mil espectadores que tiene la Arena O2 quedará corta.