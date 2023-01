¿Por qué Money in the Bank se llevará a cabo en la Arena O2?

Tras el éxito que tuvo Clash at the Castle en octubre pasado cuando se llenó el Principality Stadium de Cardiff, en Gales, Triple H había dejado la puerta abierta para que se lleve a cabo otro evento premium fuera de Estados Unidos, lo cual efectivamente se cumplió esta semana con el anuncio de que Money in the Bank 2023 se llevará a cabo en la Arena O2 en Londres, Inglaterra este 1 de julio de 2023.

► WWE considera la Arena O2 como el “Madison Square Garden” de Inglaterra

Las reacciones al anuncio de WWE no se hicieron esperar, y muchos fanáticos europeos se mostraron entusiasmados con la idea de tener otro evento premium en el Reino Unido; sin embargo, muchos se preguntaron por qué no se lo llevó a cabo en un estadio, conociendo que la Arena O2 solo cuenta con una capacidad de 20 mil espectadores y que podrían quedarse cortos en la venta de boletos.

Embed from Getty Images

Fightful Select informó recientemente algunas razones sobre la cual se decidió realizar Money in the Bank en la Arena O2, indicando que la compañía específicamente quería llevarlo a cabo en ese lugar.

“Según fuentes de la compañía, se creía que WWE vendería fácilmente un estadio para el evento, pero como dijo una fuente, WWE ve el O2 como el Madison Square Garden de Inglaterra y que querían viajar al lugar. Otra fuente señaló que ejecutar MITB en Londres ayuda a establecer el programa como uno de sus PPV más grandes. A pesar de un rumor en noviembre de que el programa se eliminaría como un evento separado, se le dijo al sitio que eso no se consideró seriamente.

Actualmente no hay planes establecidos para Money in the Bank, y se dijo que la reserva de la Arena O2 fue más un esfuerzo de colaboración que las exitosas programaciones de eventos en el 2022, que se acreditaron a Nick Khan.”