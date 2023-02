Seth Rollins destacó el ascenso de Sami Zayn

En Elimination Chamber, Sami Zayn se enfrentó a Roman Reigns, por el Campeonato Universal Indisputable WWE, luego de que su asociación se rompiera en Royal Rumble en un muy buen encuentro, aunque no parecía que tuviera posibilidades en primera instancia de salir con el oro, a pesar de que estaba luchando frente a su público en Montreal, Canadá. Ahora, parece que Zayn tendrá que conformarse con una lucha en WrestleMania junto a Kevin Owens por el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE, propiedad de The Usos

► Seth Rollins y Sami Zayn son amigos desde hace dos décadas

Durante la noche de Elimination Chamber, antes de la lucha estelar del evento, el ex Uce Honorario y el ex compañero de Shield de Reigns, Seth Rollins, tuvieron una conversación en el estacionamiento. Zayn habló con el Visionario sobre sus sentimientos antes del combate, donde también señaló que estaba haciendo una excepción para que su familia apareciera en cámara a pesar de que él era bastante reservado.

Durante el tras cámaras de Elimination Chamber publicado en la cuenta de YouTube de WWE, Seth Rollins abordó su amistad de 20 años con el ex miembro de The Bloodline, destacando la evolución de este último, así como las cosas por las que ambos pasaron antes de llegar donde están ahora.

“Héroe de la ciudad natal, ¿verdad? Me encanta. Entonces, es divertido verlo. Ya sabes, he sido amigo de Zayn desde, Dios, somos viejos, así que como casi 20 años ahora. Y ver su ascenso y Míralo constantemente, tienes que… Ya sabes, no es fácil para tipos como él y yo. Tenemos que descubrir constantemente cómo llegar a donde queremos estar. Y fue un largo camino para él llegar a este punto, pero es enorme para él, una gran noche para la ciudad, así que estoy muy emocionado de ver cómo se desarrolla todo el asunto”.