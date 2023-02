Dominik Mysterio: “Mi padre me pegaba de niño“

Durante el SmackDown de anoche, Dominik Mysterio volvió a ser una pesadilla para Rey Mysterio. Junto a Rhea Ripley, el joven rudo molestó a su padre cuando estaba con Santos Escobar, con quien también tuvieron sus más y sus menos. Luego, los del Judgment Day provocaron la derrota del enmascarado ante Karrion Kross. Y finalmente Dominik buscó que Rey lo golpeara, algo que este no hizo. No lo hizo entonces, pero sí cuando su hijo era pequeño, o al menos de eso lo acusa él en su reciente entrevista en heap Heat.

INCREDIBLE restraint shown by @reymysterio tonight… 😳@DomMysterio35 just keeps making things worse between him and his father. #SmackDown pic.twitter.com/VraDXOB0iK — WWE (@WWE) February 25, 2023

> Dominik Mysterio se está vengando de su padre

“Creo que definitivamente sería un momento de historia completa, simplemente no sé si lo haría, hombre. No sé si tiene ganas de ponerme las manos encima. Sí, lo hacía cuando yo era un niño. Estaría más que feliz de volver a casa y ponerme las manos encima y disciplinarme cuando era un niño, pero ahora que soy cinco, seis pulgadas más alto que él, no [quiere]. ¿No es esto cierto? ¿No es esto un hecho? Él mide 5”4, yo mido 6”1. No sé si me tiene miedo, pero definitivamente no quiere nada. Como decía, le he puesto las manos encima, le he tirado, le he tirado contra el poste, le he traicionado, le he estropeado las vacaciones. No sé qué más puedo hacer en este momento. Simplemente no sé si tiene la capacidad de ponerme las manos encima para ser honesto”.

¿Te gusta la rivalidad de Dominik y Rey Mysterio?