Jake Paul prevé que dejará el boxeo por la WWE

Mañana, 26 de febrero de 2023, Jake Paul enfrentará a Tommy Fury en su nuevo combate de boxeo. El primero contra un verdadero púgil. Muchos lo están viendo como la prueba de verdad que tendrá para demostrar si pertenece o no al deporte. Hasta ahora, The Problem Child tiene un récord de 6-0 con cuatro nocauts. Mientras, TNT tiene un récord de 8-0 también con cuatro nocauts. Paul viene de derrotar a Anderson Silva o Tyron Woodley mientras que Fury de hacer lo propio con Daniel Bocianski o Anthony Taylor.

> Jake Paul quiere trabajar en la WWE

Pase lo que pase en el combate no se espera que Jake Paul ponga fin a su carrera como púgil -de hecho, hay una cláusula en su contrato que indica que si pierde tendrá una revancha con Tommy Fury- pero ya está pensando en cuando va a colgar los guantes. Y de la misma manera, en cuando va a ponerse las botas. Durante su reciente entrevista en The MMA Hour señala que no quiere alargar demasiado su vida boxística para no sufrir una grave lesión así como que quiere unirse a su hermano, Logan Paul, en la WWE.

“Ya veremos. Estoy dentro. Simplemente no quiero lesionarme. Mi hermano se desgarró el ligamento cruzado anterior; es una locura allá afuera. Entonces, simplemente no quiero que descarrile mi boxeo y todo eso, pero estoy dentro. Me encanta la WWE. Me encanta trabajar con mi hermano. Así que eso definitivamente sería algo que podría estar en el horizonte, seguro“.

Jake también elogia lo que ha estado haciendo Logan en la lucha libre:

“Estaba literalmente hecho a la perfección para ese deporte. Es absurdo. No lo entiendo, y parece que lo ha estado haciendo durante años. No lo entiendo. Es una locura, hombre”.

Y resalta la ética de trabajo de ambos:

“Siempre nos tomamos muy en serio todo lo que hacemos y queremos sobresalir en ello. Así es como lo hacen los Paul. Sea lo que sea que nos propongamos y en lo que nos involucremos, queremos ser los mejores en eso”.

¿Te gustaría ver a Jake Paul en la WWE?