GLEAT: “G Pro-Wrestling Ver.44” Torneo de facciones

La empresa independiente GLEAT presentó su evento “G Pro-Wrestling Ver.44” donde se confrontaron cuatro de sus agrupaciones más destacadas.

► “G Pro-Wrestling Ver.44”

Las acciones dieron inicio con el choque donde STRONGHEARTS (CIMA, El Lindaman y T-Hawk) eliminaron a BULK Orchestra (Check Shimatani, Hayato Tamura y Quiet Storm).

Black Generation International (Hartley Jackson, Kaito Ishida y Kotaro Suzuki) dieron cuenta de 60 Seconds (Jun Tonsho, Oji Shiiba y Tetsuya Izuchi) para avanzar a la final.

Luego de siete meses y medio de ausencia por lesión, Yukari Hosokawa regresó a la lucha libre en un duelo individual contra Unagi Sayaka ante quien cayó luego de nueve minutos de batalla.

La nueva agrupación Yan’s Family (Masato Kamino, Takanori Ito y Yusuke Kodama) desplegaron todo su poder para someter a Issei Onitsuka, Soma Watanabe y Yu Iizuka.

En la batalla semifinal, Galeno Del Mal y KAZMA SAKAMOTO conformaron un duro dueto que se impuso a Kaz Hayashi y Minoru Tanaka. SAKAMOTO anunció que así como triunfó hoy se impondrá a Kaito Ishida por el Campeonato G-REX.

En la batalla principal, Black Generation International (Hartley Jackson, Kaito Ishida y Kotaro Suzuki) sometieron a STRONGHEARTS (CIMA, El Lindaman y T-Hawk) y se convirtieron en la mejor agrupación de GLEAT.

Los resultados completos son:

GLEAT “G PRO-WRESTLING VER.44”, 15.02.2023

Shinjuku FACE

Asistencia: 385 Espectadores

1. Unit One Night Tournament ~ Semifinal – #STRONGHEARTS vs. BULK Orchestra: CIMA, T-Hawk y El Lindaman vencieron a Hayato Tamura, Check Shimatani y Quiet Storm (10:04) con un German Suplex Hold de Lindaman sobre Shimatani.

2. Unit One Night Tournament ~ Semifinal – Black Generation International vs. 60seconds: Kaito Ishida, Hartley Jackson y Kotaro Suzuki derrotaron a Tetsuya Izuchi, Jun Tonsho y Oji Shiiba (8:24) con un Half Tiger Suplex Hold de Ishida sobre Shiiba.

3. Yukari Hosokawa Return Match: Unagi Sayaka venció a Yukari Hosokawa (9:23) con un Shin Daifuhengatame.

4. Shigehiro Irie derrotó a Yutani (8:07) con la Beast Bomber.

5. Takanori Ito, Masato Kamino y Yusuke Kodama vencieron a Yu Iizuka, Issei Onitsuka y Soma Watanabe (8:28) con un German Suplex Hold de Ito sobre Onitsuka.

6. KAZMA SAKAMOTO y Galeno del Mal derrotaron a Kaz Hayashi y Minoru Tanaka (11:56) con un Galeno Special de Galeno sobre Hayashi.

7 Unit One Night Tournament – Final: Kaito Ishida, Hartley Jackson y Kotaro Suzuki vencieron a CIMA, T-Hawk y El Lindaman (17:20) cuando Suzuki colocó espaldas planas a CIMA