Es una historia que viene de largo. La historia “ficticia” entre Kevin Owens y Sami Zayn que a veces llega a confundirse con la historia “real” entre ambos (recordemos que son amigos íntimos desde hace más de 20 años y su química es incuestionable) y cuando se trata de un deporte de entretenimiento guionizado este es bueno. Cuando no sabemos dónde acaba la ficción y empieza la realidad y/o viceversa, esto es muy bueno.

Durante meses llevamos mascullando la posibilidad de que Sami Zayn fuera traicionado o rompiera con The Bloodline (cosa que ocurrió en el Royal Rumble del pasado mes de enero) y ahora toca el tuno al siguiente capítulo, ¿Cuándo formarán equipo Kevin Owens y Sami Zayn para destronar a The Usos y así poder resquebrajar los cimientos de The Bloodline que va a llegar con lo justo a WrestleMania? Pues bien, parece que el el “Camino a WrestleMania” ha habido filtraciones, bien o malintencionadas, y hemos descubierto el cómo y el cuándo Sami Zayn y Kevin Owens formarán equipo para plantar cara a Roman Reigns y compañía.

►Owens y Zayn formarán equipo antes de WrestleMania

El pasado lunes en Raw vivimos una de esas primos emocionales a las que Sami Zayn nos tiene acostumbrado en las últimas fechas. Es bueno, es muy bueno. En este caso fue frente a su amigo Kevin Owens en la que le pidió perdón por no haberle hecho caso y por haberse “alineado” junto a The Bloodline en los últimos meses, desoyendo sus consejos. El problema llega cuando las disculpas no son aceptada. Kevin Owens no es fácil de convencer y aunque siga pensando que es cuestión de tiempo (algo que sólo sabe él) no va a dar su brazo a torcer tan alegremente.

Kevin Owens rechazó la propuesta de unión con las mismas palabras que utilizó en noviembre, antes de Survivor Series: “Sigo pensando lo mismo que te dije en noviembre. He terminado contigo, y sigue siendo así a día de hoy”, para después acabar diciendo: “Si quieres ayuda para acabar con The Bloodline, habla con tu colega Jey“. Pero no todo son malas noticias para Sami Zayn ya que en el “Camino a WrestleMania” y dentro del evento en vivo que tendrá lugar en la ciudad de Toronto, se ha anunciado de manera local (en la cuenta de twitter del Coca-Cola Coliseum donde se celebrará el show) que Kevin Owens y Sami Zayn formarán equipo para enfrentarse a Solo Sikoa y Roman Reigns el sábado 4 de marzo.

WWE are advertising for the March 4th live event in Toronto Canada that will be headlined by Roman Reigns & Solo Sikoa vs Sami Zayn & Kevin Owens. pic.twitter.com/a72m91osqL — Wrestle Ops (@WrestleOps) February 23, 2023

A pocos días para el 4 de marzo y con Zayn y Owens anunciado también para el SmackDown de hoy viernes, queda poco para que salgamos de dudas y sepamos si realmente es un spoiler o si es una estrategia que WWE ha utilizado para vender boletos de cara al evento de Toronto con el asterisco de “cartelera sujeta a cambios”.