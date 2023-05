Si hay un luchador que se acerca al dominio que está teniendo Roman Reigns de WWE es Gunther, el actual Campeón Intercontinental. ¿Qué pasaría si los dos colisionasen en un mano a mano sin que intervinieran ni The Bloodline ni Imperium? Sería una pregunta interesante para un Evento Premium en Vivo como Survivor Series. No obstante, en realidad, el Ring General no tiene intención de perseguir al Jefe Tribal. Esto de acuerdo a sus propias declaraciones en una reciente entrevista en DC101.

> Gunther no perseguirá a Roman Reigns

“Creo que no hay prisa con eso. Pienso que él está haciendo lo suyo en este momento y yo estoy muy concentrado en hacer lo mío. Realmente no tengo ganas de buscar esa confrontación todavía pero, como dijiste, en el futuro es uno de los combates que los fanáticos esperan“.

Es interesante apuntar que ambos guerreros nunca han tenido una lucha el uno contra el otro, de hecho, solo compartieron encordado en una ocasión, durante la lucha de relevos por equipos en Survivor Series 2019, y entonces salió victorioso el Team SmackDown donde se encontraba el luchador samoano. Cualquiera pensaría que WWE está esperando a que sea el momento adecuado para que los dos colisionen, aunque la verdad es que no tenemos ninguna información de que esto sea así.

¿Te gustaría ver a Gunther contra Roman Reigns?