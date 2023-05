Sami Zayn terminó viéndose las caras con Roman Reigns en Elimination Chamber para poner fin a su historia particular más allá de The Bloodline. A partir de entonces, puso el foco junto a Kevin Owens en The Usos, a quienes vencieron por el Campeonato Indiscutible de Parejas en WrestleMania 39, mismo evento en el que el Jefe Tribal retuvo el Campeonato Universal Indiscutible WWE. No obstante, hubo un momento en que el Underdog From The Underground pensó que lucharía contra el samoano número uno en el show de los shows. Se lo dijo recientemente a Mark Andrews.

> Sami Zayn, de Roman Reigns a The Usos

“Hubo un período de tiempo, que fue desde Survivor Series hasta el Royal Rumble, especialmente justo antes y después del Rumble, en el que estaba completamente convencido de que podría enfrentarme a Roman en WrestleMania y sería la mejor historia, pero simplemente no estaba en las cartas. Hablamos de planes, y es muy difícil tener un plan y cumplirlo, hay muchas otras variables. Aparece una variable, que es el regreso de Cody. Fue algo bueno. No hubo rechazo, fue ampliamente aceptado, y lo querían y lo querían en el papel en el que regresó. Estaban felices de verlo ganar el Royal Rumble, querían que derrotara a Roman Reigns. Las historias se entrelazaron, Cody se entrelazó con nosotros, nosotros nos entrelazamos con él, y todo eso nos ayudó mutuamente.

“Todos nos estábamos elevando unos a otros. Así es como se hace bien la lucha libre. Todos están elevando a los demás. Obviamente, Roman Reigns es la estrella más grande, pero cuando me pones ahí, agregas una nueva capa, incluso si no es algo que se pueda decir en voz alta como: ‘Sami Zayn puede elevar a The Bloodline’, porque son de primer nivel. Le di una nueva dimensión. Los ayudé, pero ellos me ayudaron inmensamente en ese momento. Mi interacción con The Bloodline y Roman hizo que mi valor subiera mucho. Fue un caso de que la marea subiera para todos. Cuando Cody regresó, fue lo mismo. Él es una gran estrella, me entrelacé con él. La marea subió para todos. Eso fue lo que hizo emocionante ese período de ocho a nueve meses. Fue divertido ver cómo la marea subía para todos los involucrados“.