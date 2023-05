Como todo en el negocio de los encordados, la velocidad de las luchas también ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Y depende de cada compañía, de cada evento, de cada combate y de cada luchador. Acerca de ello estuvo hablando recientemente Steve Austin en Forbes. A pesar de su encuentro con Kevin Owens en WrestleMania 38, Stone Cold dejó de luchar en 2003, una época muy distinta a la actual en cada uno de los sentidos. Y señala que siente como que la Attitude Era iba a cámara lenta en comparación con el presente.

> De la Attitude Era a la actualidad

“El nivel de rendimiento se ha acelerado mucho, y los chicos y chicas están haciendo cosas increíbles. Es absolutamente increíble. Es un poco como… Como un gran fanático del fútbol, no para de clips de Mean Joe Greene de los Pittsburgh Steelers -solía ser un gran fanático de los Pittsburgh Steelers- y comparas a esos grandes jugadores de entonces con los actuales y los muchachos ahora son mucho más rápidos, más veloces. Por supuesto que todo lo es. La cámara es mejor.

“En estos días, si veo algo de la Attitude Era, parece que estoy en cámara lenta en comparación con lo que las Superestrellas de hoy están haciendo con mejores cámaras; también son mejores atletas. Realmente disfruto algunas de las secuencias que son capaces de hacer. Pero eso también me lleva de vuelta a una de las cosas que no me gustan: a veces pienso que se está haciendo demasiado“.

¿Qué opinas de la lucha libre actual?