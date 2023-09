Tony Khan fue tanto criticado previamente por no ser más claro sobre la situación de CM Punk tras su pelea con Jack Perry en All In 2023 como elogiado posteriormente después de tomar la decisión de despedir al Best in the World. Ahora, ¿cómo valora Sammy Guevara el proceder de su jefe? La respuesta la proporciona el Spanish God en TVInsider.

► La sinceridad de Tony Khan

«Omega, Cody Rhodes. Todos ellos cambiaron la vida de la lucha libre y de todos los que la siguen. Sin ellos, especialmente Tony, no existiría AEW. Habría un montón de personas haciendo algo completamente distinto. No conozco los detalles de las decisiones que toma en privado, pero es una persona muy considerada. Lo que puedo decir es que es valiente. Le tengo un gran respeto. Se presentó ante la multitud de Chicago para dirigirse personalmente a ellos después de tomar la decisión de dejar ir a Punk. No estaba obligado a hacerlo frente a todos. Podría haber simplemente puesto el video. Pero se presentó ante miles de personas. Fue abucheado. Comprendía cómo se sentían. Es una persona sincera«.

«Lo vi haciendo el anuncio y pensé, ‘Wow, no tenía que hacer esto’. Lo entiendo desde la perspectiva de un fanático de la lucha libre. Fuiste al evento esperando ver a alguien, y ahora este hombre te está diciendo que no estará allí. Es como si estuviera llevando la peor noticia. Pero cuando lo piensas, este hombre no necesitaba salir ahí. También podría haber hecho que alguien más lo hiciera. Le tengo un gran respeto. También le dije eso. Le dije que tenía mucho coraje por hacerlo. Él dijo: ‘Tenía que hacerlo, y yo tenía que ser el que lo hiciera’. No iba a cargar a los demás con las críticas esa noche. Quería asumir la responsabilidad, lo cual me pareció encomiable«.