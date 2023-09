Tony Khan, fascinado con la fusión de WWE y UFC

Qué va a suponer la fusión con UFC en TKO para WWE es una incógnita. Eric Bischoff, adivinando, intentaba despejarla recientemente: «Basándome en mi experiencia limitada, habiendo sido parte de una fusión en dos ocasiones separadas, primero con Time Warner y luego con AOL […] creo que a nivel de administración, en tu equipo de gestión intermedio, es donde probablemente verás algunos cambios en los próximos dos, tres, cuatro, cinco o seis meses, pero no creo que afecte a la creatividad. Estoy casi seguro de eso. No creo que afecte a las cosas que la gente ve en la televisión […]».

► La fusión WWE-UFC

No se sabe cómo afectará a la compañía luchística así que mucho menos a la lucha libre profesional en general. Podría pensarse que atraerá mucha más atención sobre ella, en especial de los fanáticos de las artes marciales mixtas, aunque Dana White no está de acuerdo con esto: «[…] Algunas personas les gusta la WWE, algunas personas les gusta la UFC, algunas personas les gustan ambas. No creo que llegue el día en que convirtamos a todos los fanáticos de la UFC en fanáticos de la WWE o viceversa […]».

Aún así, Tony Khan dice estar fascinado con lo que está pasando «al otro lado», como diría aquel, según expone en Insider:

«Es fascinante. Será interesante ver lo que sucede en el mundo de los deportes, los deportes de combate y la lucha profesional. Amo la lucha profesional, es un negocio increíble. Creo que hay muchas cosas emocionantes ocurriendo en cuanto a los derechos de los medios deportivos.»

En medio de esta venta a Endeavor, WWE también está negociando sus derechos televisivos. Nick Khan daba nuevos detalles hace unos días:

«Has presenciado enfrentamientos de ofertas entre Comcast y Disney en casos como los activos de Fox, que finalmente quedaron en manos de Disney, y Sky, que al final fue adquirida por Comcast. Esto realmente nos hace reflexionar sobre cómo podría evolucionar esta situación a medida que ambas compañías, junto con TKO, entren en estas negociaciones. Creemos que las calificaciones, relevancia e ingresos de ambas propiedades son extraordinarios, y, por supuesto, siempre buscamos expandirlos».