Best Friends: «Apestamos, pero seremos campeones AEW»

«Siempre me aseguro de que nos muestren juntos», dijo Cassidy. «No habría tenido ese campeonato ni habría podido hacer lo que hice sin Trent, Chuck y Kris. Somos realmente mejores amigos. Mental y físicamente, dependemos mutuamente. Ha habido momentos en los que estaba tan lastimado que no podía levantar mi bolsa para ponerla en el compartimento superior, y Chuck lo hizo por mí. Trent siempre está ahí para mí. Kris literalmente me ha llevado de un lado a otro. Sin ellos, nunca habría podido lograr lo que logré». Así hablaba recientemente Orange Cassidy.

► Best Friends quieren campeonar

Él no es actualmente el Campeón Internacional de AEW pues perdió el título ante Jon Moxley pero durante mucho tiempo sí lo fue en lo que además se convirtió en el mejor capítulo de su carrera hasta la fecha. En cambio, Kris Statlander continúa siendo la Campeona TBS. De los Best Friends -si incluimos a ambos en la alianza- ellos son quienes más han triunfado, pues Trent Beretta y Chuck Taylor no han sido campeones de parejas ni individualmente. ¿Les llegará la ocasión de cambiar las cosas? Eso esperan, según indicaron en el reciente Starrcast.

TB: «Eso sería genial. ¿Sientes una presión adicional porque Orange es el campeón? No, es la misma presión. Estamos yendo tras el título grande, chicos«.

CT: «Siempre ha sido una de nuestras metas y sigue siéndolo obtener los títulos en parejas. Hemos tenido muchas oportunidades, pero no hemos tenido éxito».

TB: «¿Qué pasa? Chicos, vamos a ganar el título grande. Esa es la gran noticia que se exagerará, aunque no debería ser así. El titular de esta conferencia de prensa es ‘Apestamos’. No, vamos a ganar el título grande, ¡vamos!«.

CT: «Solo una foto mía haciendo este gesto y diciendo ‘Apestamos'».

En estos momentos, los Campeones Mundiales de Parejas AEW son FTR. ¿Deben temer a los Best Friends?