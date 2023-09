La realidad detrás de los Best Friends de AEW

«Desearía poder contar con ellos ahí conmigo durante mis combates, como solían hacer antes […]. Son mis mejores amigos. Siempre tratamos de hacer muchas salidas en grupo y cosas por el estilo juntos. Somos un equipo de amistad que realmente viaja junto. Así que es muy agradable tener eso». Kris Statlander confesaba recientemente que extraña a los Best Friends.

Posteriormente, Orange Cassidy hablaba así de la relación con la Campeona TBS, antes de perder él el Campeonato Internacional ante Jon Moxley: «[…] Para nosotros, poder apoyarnos mutuamente y tener esa seguridad de ‘no, eres bueno’. Ella me dirá, ‘tú eres bueno’. Esa es nuestra relación«.

► Los Best Friends de AEW

En la misma entrevista con Sports Illustrated, el Freshly Squeezed hablaba más en profundidad sobre el nexo entre los cuatro All Elite. Best Friends no es solo el nombre de un equipo sino la verdad que existe detrás de ellos. Los tres luchadores volvieron a unirese en All In 2023, cuando ganaron la lucha Stadium Stampede. Ella en cambio no estuvo en el evento de Londres pero sí en All Out 2023, donde retuvo el título ante Ruby Soho.

«Siempre me aseguro de que nos muestren juntos», dijo Cassidy. «No habría tenido ese campeonato ni habría podido hacer lo que hice sin Trent, Chuck y Kris. Somos realmente mejores amigos. Mental y físicamente, dependemos mutuamente. Ha habido momentos en los que estaba tan lastimado que no podía levantar mi bolsa para ponerla en el compartimento superior, y Chuck lo hizo por mí. Trent siempre está ahí para mí. Kris literalmente me ha llevado de un lado a otro. Sin ellos, nunca habría podido lograr lo que logré».

Puede que un día AEW se anime a unir a los cuatro luchadores en una facción. El carisma y la diversión no iban a faltar.

best friends & kris statlander hugging orange cassidy off air after he lost his belt🥹 i love them sm🫶 pic.twitter.com/i4UAzim7h0 — emily🌸🌸 (@emilyR6542) September 4, 2023