Grayson Waller valora su debut en WWE Main Event

Grayson Waller está brillando cada vez más en NXT -mañana luchará contra Bron Breakker por el Campeonato NXT en New Year’s Evil 2023– y ya ha hecho su debut en WWE Main Event. Lo hizo el 21 de noviembre de 2022 en un combate que acabó perdiendo con Akira Tozawa. También hizo anteriormente alguna aparición en Raw pero no ha luchado ni en la marca roja ni en SmackDown. Aunque se espera que un día sea una Superestrella importante de ambas. Pero, antes, recientemente estuvo valorando su trabajo en el programa secundario en una entrevista con Fightful.

