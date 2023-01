Grayson Waller, hacia su lucha más grande en la WWE

Grayson Waller luchará contra Bron Breakker por el Campeonato NXT en New Year’s Evil 2023 y recientemente estuvo hablando con nuestros compañeros de Fightful acerca de la importancia de este combate, el cual considera el más grande de su carrera hasta ahora.

Will @bronbreakkerwwe continue his reign as #WWENXT Champion or will The @GraysonWWE Effect take over Tuesday nights? It all goes down at #NewYearsEvil! 📺 8/7c on @USA_Network pic.twitter.com/msi1pYtsVJ — WWE NXT (@WWENXT) January 6, 2023

► La lucha más grande de Grayson Waller

“Este es el espectáculo más grande, comienza el año, el Campeonato NXT. Este es el combate más grande en mi carrera. Pero sabía que esto vendría. Sabía que Bron y yo nos dirigíamos a una colisión hace un año. Entonces, desde entonces, he visto cada combate de Bron Breakker; no importa si es en la televisión, si fue en un evento en vivo, aquí en el Performance Center, tal vez él entrenando, mis ojos han estado puestos en él. Así que he estado estudiando a ese tipo durante un tiempo. No es lo suficientemente inteligente como para haber hecho lo mismo por mí. Así que sé exactamente lo que Bron está trayendo a la mesa. Es una máquina, no debería moverse tan rápido por lo grande que es. Así que fui lo suficientemente inteligente como para saber eso, y sé lo que voy a hacer. Fui a casa recientemente durante unos diez días, fui a casa y entrené con algunos de mis muchachos de PWA, mi compañía con la que trabajo en casa porque necesitaba personas que me conozcan y que me conozcan mejor y que se alejen de las distracciones porque este es el combate más importante de mi carrera“.

“Estoy siendo honesto en este momento. Voy a entrar en esto, siempre soy honesto; esa es la cuestión. No soy más fuerte que él. Recuerdo el primer día que entré en el PC, fui al gimnasio, y ese tipo estaba como haciendo una cantidad insólita de press de banca como si no fuera nada. Por lo general, soy más rápido que los demás, pero él es más rápido que yo. Tiene experiencia en la lucha libre amateur. Así que también es mejor luchador que yo. Me van a patear el trasero la próxima semana, sin dudas. Me va a dar una paliza. Pero soy lo suficientemente inteligente y mi cardio es lo suficientemente bueno como para que cuando llegue a esa marca de 10 minutos, cuando no pueda respirar. Ahí es cuando voy a aprovechar porque soy un veterano. No me doy cuenta de que he estado haciendo esto por un tiempo, y soy muy, muy inteligente en lo que hago. Siempre encuentro una manera de ganar. Deadline, encontré una manera de ganar, y siempre sucede. Bron no es lo suficientemente inteligente como para encontrar una manera de vencerme“.

¿Grayson Waller conseguirá vencer a Bron Breakker para ser el nuevo Campeón NXT?