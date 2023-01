Grayson Waller se convirtió en el retador número uno por el Campeonato NXT después de ganar el combate Iron Survivor Challenge en NXT Deadline. En las últimas semanas, Waller pareció sacar lo mejor de Bron Breakker en esta corta rivalidad y finalmente se verán las caras por el título en NXT New Year’s Evil el próximo martes, y parece estar listo para el desafío.

► Grayson Waller siente que está en un gran nivel

Durante una entrevista reciente con Steve Fall en The Ten Count, Grayson Waller dijo que las comparaciones con personas como John Cena, The Rock o Batista no le molestan porque cree que ha estado en ese nivel durante bastante tiempo.

“Debería ser comparado con esos muchachos. No es un estrés en absoluto. Sé que para algunas personas, veo personas aquí enloquecidas porque las colocan en estos puestos, las comparan con otras personas y no saben qué hacer. Ya sé que estoy allí. Yo Lo he sabido durante mucho tiempo y finalmente lo estoy demostrando. En cuanto a los fanáticos, no estoy aquí para tener fanáticos. No me importa la gente. No estoy aquí para hacer amigos. La gente que me envía correos de admiradores no se preocupa por mí. Solo me quieren para firmar una cartelera y venderla. A estos fanáticos en realidad no les importas. Están en el buen tiempo, muchacho. Veo a la multitud de NXT que cada dos semanas cambian a quién les gusta. No los compro. Creo que mucha gente aquí se distrae con los fanáticos. Se distraen con lo que dice la gente en las redes sociales. No podría importarme menos. Sé lo bueno que soy”.

“No necesito que un niño de 14 años me envíe una carta diciendo: ‘Grayson Waller, eres tan bueno’. Sé que estoy bien, muchacho. No necesito leer este papel. Eso va directamente a la basura. Ya ni siquiera leo esas cosas; no significa absolutamente nada para mí”.

Una persona de la que Grayson Waller sí se preocupa por tener la aprobación, es Shawn Michaels, con quien dijo que mantiene una buena relación.