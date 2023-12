Parece claro que en 2024 Carmelo Hayes va a ser ascendido al elenco principal de WWE. ¿Qué más le queda por hacer en NXT? Cualquiera esperaría que iniciara dicha nueva aventura en Royal Rumble. En todo caso, queda que se resvuelva quien atacó a Trick Williams. Dave Meltzer cree que fue él. Si eso queda claro antes de 27 de enero, estaría dicho todo y hecho para el exCampeón NXT, exCampeón de Norteamerica y exCampeón de Peso Crucero NXT en el territorio de desarrollo. Aunque no olvidemos que estará luchando en el torneo para ser retador al Campeonato de Estados Unidos.

► Grayson Waller se burla de Carmelo Hayes

Pero de momento aún está expuesto a que Grayson Waller se burle de él porque ya lleva unos cuantos meses haciendo de las suyas en SmackDown. Y eso mismo hizo el mejor amigo de Austin Theory, como vemos en el video a continuación.

Ran into an old mate backstage at @WWENXT last night pic.twitter.com/Yf3XSHJKQd — Grayson Waller (@GraysonWWE) December 13, 2023

GW: «Tengo que decir que estoy orgulloso de ti».

CH: «Gran victoria el sábado, eso está bien».

GW: «No estoy hablando de Tiger King, amigo. Estoy hablando de que atacaste a tu mejor amigo. Eso es tan… No creo que ni siquiera Grayson Waller haría eso, y he hecho algunas cosas malas».

CH: «¿Lo haces para la cámara? ¿Es por eso que estás haciendo esto?».

GW: «Oye, oye, relájate, hombre. Podemos hacer esto el viernes. Me pagan mucho dinero por luchar ahora. No lo haré aquí».

Melo preguntó por qué su Grayson estaba metiéndose con él si ganaba mucho dinero, y Waller le dijo que se relajara. Hayes dijo que estaba relajado, pero que lo estaba interrumpiendo.

GW: «Solo quería hablar de algunas estadísticas. Te encantan las estadísticas, ¿verdad? Siempre hablas de todos tus eventos principales, todos tus campeonatos, todas las luchas que has tenido. Pero pensé que te recordaría una estadística que no has pensado. Con una pierna rota, aún fui seleccionado antes que tú. Encestado».