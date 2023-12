Se suponía que Carmelo Hayes había vencido a Lexis King en NXT Deadline 2023 para vengarse por el ataque de su oponente a su amigo Trick Williams pero después del combate el exAEW reveló que en realidad él no había sido, que solo lo había dicho para llamar la atención, poniendo nuevamente la duda sobre sus dos compañeros, que deberán continuar con la investigación. ¿O acaso Melo confesará finalmente que fue él?

► ¿Quién atacó a Trick Williams?

Mientras esperamos a ver qué sucede el martes en el nuevo programa de NXT, nos hacemos eco de lo que apunta Dave Meltzer en el episodio más reciente del Wrestling Observer Radio:

«Creo que ahora todos saben que fue Hayes quien atacó a Trick. De alguna manera vamos a descubrir eso muy pronto. Trick perdonó totalmente a Hayes, lo cual fue una de las grandes historias, y Lexis King dijo ‘No fui yo’, y Trick está actuando de manera extraña, incluso al final, está detrás de él. Creo que todos esperaban que lo atacaran, pero simplemente terminó sin que lo atacaran.

«Pensé que el final del combate (Iron Survivor Challenge) masculino sería que Trick tenía la victoria asegurada y Carmelo lo traicionaría y alguien más ganaría. Creo que Carmelo lo traiciona en la lucha por el título. Tiene más sentido de esa manera, porque todo empezó cuando Carmelo perdió el título con ese movimiento de ‘buck shot’, que no fue culpa de Trick, pero perdió el título en primer lugar.»

Puede que la espera termine el 2 de enero en el primer evento premium de WWE, de NXT, en 2024, New Year’s Evil, cuando Trick Williams enfrentará a Ilja Dragunov por el Campeonato NXT. Pero aún quedan tres semanas para entonces, así que ver qué va sucediendo en los programas.