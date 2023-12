La empresa de lucha libre independiente, H2O Wrestling, presento su evento H2O Killdozer’s Field Of Death, el cual tuvo lugar el 9 de diciembre desde The H2O Wrestling Center en Williamstown, New Jersey. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

H2O Wrestling es una empresa independiente de lucha libre profesional situada en Williamstown, New Jersey, Estados Unidos. Fue fundada en el año 2018 por Matt Tremont, un veterano luchador independiente y ex-campeón mundial de CZW.

H2O Wrestling se destaca por su enfoque en la lucha libre hardcore y extrema, con combates que incluyen objetos como vidrios, tablas con clavos, alambre de púas y otros objetos peligrosos.

► Resultados H2O Wrestling

H2O Tag Team Title Match: Kaos CTRL (Cecilio Vega & Rocket) retuvieron ante Brian Neil & Duncan Aleem Doors, Ladders & Chairs Match: Adonis Valerio venció a Lucky 13 Home Run Derby Death Match: Kristian Ross venció a Louie Ramos Supermarket Sweep Match: GG Everson venció a Brandon Kirk H2O Hybrid Title Barbed Wire Boards Death Match: Jess Moss retuvo ante Frank Bonetti Taipei Death Match: Lady Blakely venció a President Hawkins Carpet Strips & Tacks Death Match: Anthraxx venció a Leroy Robinson Panes Of Glass Death Match: Alex Stretch venció a Deklan Grant Light Tubes & Fans Bring The Weapons Death Match: KillDozer venció a Mouse