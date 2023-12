CM Punk está mejor que nunca, observa Mick Foley

«(…) Esta va a ser la última carrera de Punk y espero que encuentre una manera de disfrutarla. Creo que hará lo que sea necesario para ser tan bueno como pueda ser… Sé que este tipo ha derribado la casa en el transcurso de varias décadas y sé que tiene el orgullo de derribarla nuevamente. Solo espero, como ser humano, que Phil lo disfrute y esté a la altura de los grandes momentos (…)». Esto comentaba Mick Foley sobre CM Punk hace unas semanas, compartiendo también sus consejos al Best in the World para su lucha con The Undertaker en WrestleMania 29.

11 years ago today:

CM Punk and Mick Foley battle on the mic.

“You'd even set yourself on fire if you thought it would get the adulation of these people, and the only thing I want out of them is to bring them to their knees, and I'll do that. I'll do that with a microphone. I'm… pic.twitter.com/ljsjyC7jWS

