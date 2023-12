¿Por qué CM Punk no cerró el último WWE RAW?

CM Punk ha vuelto a WWE para ser estelar -estelar en WrestleMania, incluso; durante la primera noche, probablemente, enfrentando a Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo- pero, ¿por qué no cerró el Raw de esta semana?

Durante el programa, el Best in the World hizo varias apariciones tras bastidores además de protagonizar un extenso segmento en el que habló a los fanáticos y tuvo un cara a cara con The Visionary. En cambio, fueron Cody Rhodes y Shinsuke Nakamura quienes pusieron la guinda al show.

► CM Punk no cerró Raw

Continuando con la pregunta, la respuesta la ofrece Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio.

«Es el evento principal y querían un evento principal extenso, y eso es lo que colocaron al final. No pusieron la decisión de Punk al final, lo cual es interesante porque la decisión de Punk era lo más importante. Creo que la idea era que sabían que incluso si colocaran la decisión de Punk al final, aunque eso retendría a más espectadores mejor que esta lucha, menos espectadores lo verían. Así que pusieron la decisión de Punk a las 9 en punto, cuando creen que alcanzarían el punto más alto, que suele ser el punto culminante del programa.»

No se ha confirmado todavía si CM Punk estará en WWE RAW la semana que viene, aunque es de suponer que sí dado que él mismo anunció que se une a la marca roja. Por otro lado, sí que es oficial su primera lucha tras su regreso, en la que enfrentará a Dominik Mysterio después de Navidad.

También supimos que el Best in the World visió nuevamente NXT, pero no estuvo en el programa.