The Rock protagonizará una película basada en un ex UFC

The Rock es una de las estrellas más grandes e influyentes en el negocio de la lucha libre profesional. Puede que ya esté retirado, pero los fanáticos no lo han olvidado, e incluso fue muy bien recibido cuando hace un par de meses hizo una aparición especial y sorpresiva en un episodio de SmackDown junto a Pat McAfee. Sin embargo, ya con la huelga de guionistas culminada, el ex Campeón Mundial ha vuelto a sus actividades habituales en el mundo del cine.

► The Rock protagonizará a Mark Kerr

Dwayne «The Rock» Johnson está listo para regresar al estudio y producir más películas que lo han ayudado a convertirse en una de las estrellas más importantes de Hollywood en la actualidad. De hecho, la compañía A24 Films ha anunciado la producción de «The Smashing Machine», una película biográfica basada en la vida de la ex estrella de UFC, Mark Kerr. The Rock protagonizará el papel del ex UFC, y su productora Seven Bucks Studios actuará como coproductora. La película, que toma su título del documental de 2002 sobre Kerr, será dirigida por Benny Safdie, quien es mejor conocido por dirigir «Good Time» y «Uncut Gems». A24 Films recientemente fue centro de atención debido al estreno de su reciente película, The Iron Claw.

Mark Kerr, ya retirado del mundo de las MMA, fue una de las estrellas originales de las MMA y se unió al deporte a mediados de la década de los 90 después de no poder clasificarse para los Juegos Olímpicos de verano de 1996 en lucha amateur (donde Kurt Angle obtuvo la medalla de oro). Kerr había sido un exitoso luchador universitario, logrando convertirse en Campeón de la División I y All-American en 1992 mientras estaba en la Universidad de Syracuse.

Kerr pasó de la lucha libre amateur a las MMA, donde tendría éxito compitiendo tanto para UFC como para Pride. Sin embargo, la su carrera se vio afectada por problemas de abuso de sustancias y eventualmente se retiraría de las MMA después de su última pelea en 2009. En el 2019, Kerr le concedería permiso a The Rock y Seven Bucks Studios para trabajar en una película basada en su vida, aunque evidentemente tardó varios años en materializarse.