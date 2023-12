John Cena agradece a Zac Efron por ‘The Iron Claw’

Tenga más o menos presencia en WWE, en la lucha libre profesional, John Cena siempre quiere que la empresa, que la industria, vayan a mejor. Él ha sido (y sigue siendo) una gran parte de ello durante mucho tiempo y si bien deben salir nuevas estrellas que tomen su relevo The Champ siempre estará ahí para brindar su mano. Y de la misma manera para aplaudir a quienes hacen lo propio. Ese es el caso de Zac Efron (y todo el equipo) con ‘The Iron Claw‘.

Y así lo señala el 16 veces Campeón Mundial en un reciente agradecimiento a la estrella de Hollywood, a quien alaba por ayudar a introducir la lucha libre a nuevas audiencias. Podría decirse también que incluso con su alejamiento de las cuerdas y acercamiento al cine, John Cena también lo hace. Es decir, seguro que muchos lo han conocido por sus películas y se han interesado en su carrera como luchador y se han convertido en fans de WWE.

«Estoy increíblemente orgulloso de Zac Efron por su destacada actuación en ‘The Iron Claw’ de A24. Gracias por trabajar para introducir a una nueva audiencia a una de las familias más importantes de nuestra industria. ¡Véanla en cines el 22 de diciembre!».

Incredibly proud of @ZacEfron for an outstanding performance in @A24’s #TheIronClaw. Thank you for doing the work to help introduce a new audience to one of our industry’s most important families.

See it in theaters Dec. 22nd!!! pic.twitter.com/xKayvIGlpv

— John Cena (@JohnCena) December 12, 2023