Todos los fanáticos de la lucha libre profesional están deseosos de que se estrene en cines la película ‘The Iron Claw’. Ya sea porque quieren conocer o redescubrir la historia de la familia Von Erich. Ya sea porque promete ser una nueva gran producción dentro de la industria de las cuerdas (qué absoluta maravilla es ‘The Wrestler’). Tiene previsto su estreno en cines el 22 de diciembre en Estados Unidos, y podría ser ese mismo día en países como México. En cambio, en otros de habla hispana como España tendrán que esperar hasta el 16 de febrero de 2024.

► ‘The Iron Claw’ llegará a HBO Max

Además, quienes no quieran o no puedan acudir a la pantalla grande a ver la película, podrán hacerlo en HBO Max en una fecha todavía no determinada. Variety informa de que Warner Bros. Discovery, propietaria de la plataforma de streaming, ha alcanzado un acuerdo con A24, productora de ‘The Iron Claw’, entre muchas otras películas.

«Continuar nuestra relación con A24 para llevar películas galardonadas junto con los favoritos recientes de los fanáticos a los suscriptores añade un valor increíble a la propuesta de valor de HBO y Max«, dijo Royce Battleman, Vicepresidente Ejecutivo de Adquisiciones de Contenido para Warner Bros. Discovery. «La amplia variedad de historias que provienen del canal A24 hacen que esta asociación sea muy significativa para nuestra audiencia«.

► Tráiler y sinopsis de ‘The Iron Claw’

Biopic deportivo basado en la vida de los inseparables hermanos Von Erich, una legendaria familia de luchadores profesionales que hicieron historia en la lucha libre a principios de los años 80. Kevin Von Erich (Zac Efron) y sus hermanos Kerry (Jeremy Allen White), David (Harris Dickinson) y Mike (Stanley Simons) viven a la sombra de su dominante padre, Fritz (Holt McCallany), que también es su entrenador. A través de la tragedia y el triunfo, los hermanos buscan la inmortalidad en el competitivo mundo de la lucha libre profesional.