Carmelo Hayes buscará el Campeonato de los Estados Unidos WWE

Luego de su victoria ante LExis King en el evento especial NXT Deadline 2023, Carmelo Hayes ha sido premiado por Shawn Michaels y muy pronto lo veremos en SmackDown, en donde buscará ir ganando etapa a etapa el actual torneo para definir al retador número uno al Campeonato de los Estados Unidos WWE.

Recordemos que Logan Paul lanzó este torneo para definir a su retador, y Santos Escobar venció a Dragon Lee en la primera ronda de este torneo el pasado viernes en SmackDown, así como también Bobby Lashley se encargó de dejar en el camino a Karrion Kross.

► Carmelo Hayes irá a buscar el Campeonato de los Estados Unidos WWE

Los otros participantes que quedan en contienda son Grayson Waller, Austin Theory, Kevin Owens y ahora, Carmelo Hayes. Ya veremos quién emerge con la victoria en este torneo y si le alcanzará para destronar a la estrella de redes sociales.

Por ahora, hay que recordar que Carmelo Hayes, cuando era Campeón NXT, apareció en Raw y cayó ante Finn Bálor, un resultado que fue fuertemente criticado por los aficionados en redes sociales, pues no solo lo dejó mal parado a él como monarca, sino a NXT como tercera marca de WWE.

BREAKING: @ShawnMichaels has announced that the #WWENXT Superstar entering the #USTitle Tournament on #SmackDown is former @WWENXT Champion @Carmelo_WWE! pic.twitter.com/gqx4fX2GwR

— WWE (@WWE) December 11, 2023