Sasha Banks y Bayley han estado participando en todos los programas semanales de WWE en las últimas semanas, gracias a que lograron coronarse como Campeonas de parejas WWE hace unas semanas. Además, han defendido con éxito sus títulos en WWE Backlash, NXT y Raw en un intervalo de ocho días.

Esta semana, Banks y Bayley derrotaron al equipo que las destronó en WrestleMania 35 en su primer reinado como Campeonas de Parejas WWE, The IIconics. Después del encuentro, Sasha Banks le dijo al Universo WWE que quería sostener dos cinturones tal como lo hace su compañera Bayley, y luego de jugar un poco con la audiencia, The Boss retó a Asuka a un combate en Extreme Rules por el Campeonato femenil Raw. Momentos después, la japonesa aceptó el desafío, pero Sasha Banks y Bayley las sorprendieron y La Emperatriz del Mañana terminó siendo presa del Bank Statement.

Sasha Banks y Bayley fueron Las campeonas inaugurales de parejas y en esa ocasión se llamaron Boss 'n' Hug Connection, pero parece que WWE ha cambiado sus nombres y la Campeona SmackDown no parece muy feliz por eso.

En un tuit reciente, WWE llamó al equipo de Sasha Banks y Bayley los Golden Role Models. Bayley no tomó amablemente el nombre y expresó su insatisfacción respondiendo a la referida publicación.

That is not our NAME!!!!!!!!!!!!!!!

— Bayley (@itsBayleyWWE) June 23, 2020