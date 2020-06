¿Es Steve Austin racista? Mark Henry lo niega

El pasado verano, estas declaraciones de Ahmed Johnson recordando su paso por WWE a mediados de los 90 en MLW Radio causaron cierto revuelo entre la comunidad luchística de internet.

Por entonces, Mark Henry ya salió al paso de tales declaraciones, defendiendo a "The Texas Rattlesnake", y a cambio, señalando a Johnson como un "mal ejemplo de hombre negro", a quien acusó además de intentar drogarle en una ocasión.

Y ahora, al hablar en Busted Open Radio de la reciente entrevista que concedió a Austin en 'Broken Skull Sessions', y que se emitirá el domingo vía WWE Network, "The World's Strongest Man" volvió a tocar este tema.

«Hubo una conversación en la que Ahmed Johnson dijo que Steve era un racista. Ya hablamos de eso un poco. Y yo ya dije que, mira, Ahmed Johnson era un pedazo de mier**. Mentiría hasta debajo del agua, cualquier cosa que decía era para protegerse. Así que si tenía que llamar racista a Steve, pues por supuesto que iba a hacerlo.

«No voy a ponerme de tu lado por tu color de piel. Me pondré de tu lado si tienes razón y te basas en hechos. Ahmed Johnson era poco fiable, ya lo demostró en su carrera. No había que añadir nada más, pero conté una historia acerca de que me echó Somas en mi té porque quería que nos quedáramos en la ciudad en la que estábamos él, Rikishi y yo. Lo intentó, pero vi las pastillas en mi bebida. No se disolvieron. Le amenazé con matarlo, me salí del restaurante y le dije que saliera fuera. Pero no salió. Era un cobarde [...]»