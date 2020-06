Hasta gente cercana perdió fe en Vince McMahon: "No es el Vince que conocí"

Si de por sí no tenían una división por parejas digna de ser considerada la mejor del mundo, All Elite Wrestling ganó a uno de los equipos más importantes del globo en FTR, antes conocidos como The Revival en WWE. El miércoles pasado, los luchadores ahora conocidos como Cash Wheeler (Dash Wilder) y Dax Harwood (Scott Dawson) hicieron su debut luchístico en Dynamite en una victoria sobre The Butcher & The Blade.

Sin embargo, aún sabiendo el hito que marcó aquel encuentro en sus carreras, lo más sobresaliente de su semana fue la reveladora entrevista que el dúo ofreció a Jim Cornette para su podcast, The Jim Cornette Experience. En esta plataforma, Cornette se caracteriza básicamente por criticar todo lo que sea lucha moderna, pero en cada edición le encanta resaltar lo increíbles que son sus tres personalidades favoritas del panorama actual: MJF y, justamente, FTR.

En una súper recomendable charla, las ex Superestrellas dieron detalles muy interesantes sobre sus sensaciones, frustraciones y reclamos durante sus últimos tiempos en la compañía. Uno de esos extractos ya lo sacamos a relucir recientemente, y rezaba de la siguiente manera:

"Vince tiene sus cosas que le gustan y tiene sus cosas que no le gustan, y eso está bien. Le dijimos esto en nuestra última reunión: 'Nosotros sabemos que no somos de tu gusto ni de tu agrado'. Él se rio y trató de restarle importancia a eso, de ignorarlo, pero le dijimos: 'Sabemos que no somos de tu gusto, Vince, y eso está bien. No vamos a ser los favoritos de todo el mundo. No vamos a complacer a todos, y no estamos aquí para complacer a todos, pero lo que sí sabemos es que no hay nadie mejor que nosotros. Vamos a trabajar más duro que nadie en esta empresa'. Pero simplemente no funcionó de esa manera".

Nosotros resaltaremos uno en especial, y es que luego de hablar del trato que la división por parejas sufría en WWE y cómo a pesar de que varios nombres como The New Day, The Usos, Shane McMahon y especialmente Randy Orton —quien, afirmaron, se hizo muy cercano a ellos y quería formar un stable de forma permanente—le pidieron a la directiva trabajar con ellos y Arn Anderson le recomendó a Vince que los empujara, nunca fueron tomados en serio, Cornette les comentó que Vince McMahon hace ahora cosas en televisión que antes no... en el mal sentido. Declararon:

— Viendo las historias de WWE de hoy... el Vince que yo conocía [Cornette trabajó como creativo de WWE entre 1996 y 1999] hubiera frenado al Vince de hoy. Porque está haciendo cosas que el otro Vince, el de entonces, hubiera dicho: 'no, esto no está bien'.

— Mucho de lo que estás diciendo nos lo han comentado otros productores que ya estaban trabajando en la compañía en el 94, 95, 96, y nos dijeron exactamente lo mismo. Recuerdo que después de un combate nuestro, un productor vino a nosotros y nos dijo, 'no hay equipo en el mundo que sea mejor que ustedes... no sé qué le pasa a Vince, pero este no es el Vince que conocía'.

Las críticas hacia el producto de WWE, que todos saben que es en un enorme porcentaje responsabilidad de McMahon pues todas las ideas son aprobadas o desaprobadas por él antes de ver la luz, no son nada nuevo. Nosotros mismos hemos cuestionado sus maneras para dar forma al costado creativo, mas él sabe que el nombre de la marca es suficiente para que la gente lo vea a pesar de todo. Como queda ejemplificado aquí, incluso dentro de la empresa hay gente que es muy crítica con el Chairman.

Cuando Cornette les preguntó "quién estaba más lleno de m***" entre Bruce Prichard y Paul Heyman, los interlocutores, que hasta entonces se habían mantenido lejos de la polémica y a cada rato se mostraron agradecidos a su ex empleadora por proveerles de una forma de vida sin preocupaciones económicas, entraron en el juego.

Dijeron lo que se esperaba: Prichard suele presentar al talento las ideas de Vince y en ocasiones intenta convencerlos de que éstas son buenas cuando incluso él no parece muy convencido. Recordaron la vez que les presentó los nuevos personajes que tenían en carpeta para ellos, pero cuando le hicieron un par de preguntas al respecto, no supo qué contestarles. En cambio, Heyman —destituido de su cargo en Raw en las últimas horas—presenta sus propias ideas como si fuesen oro, a pesar de que a veces no sean así. Según ellos, igualmente, Prichard los "respetaba un poco más", aunque confirmaron en otras palabras que lo suyo es decir siempre que sí a su jefe.

Finalmente, hablaron de su otro mandamás, Triple H. Explicaron que en NXT, como todo el otro talento, él era muy cercano con ellos y los apoyaba mucho. No obstante, cuando les consultaron acerca de si el múltiple veces Campeón WWE deja de apoyar a los luchadores provenientes de la marca amarilla al llegar al elenco principal, Dawson contestó:

"No sé si perdimos la fe en él, creo que siempre nos respetó. No puedo hablar por todos en NXT, pero puedo decirte esto. El día de Raw 25... hasta entonces pensábamos que éramos 'los chicos de Hunter' [en el sentido de que los apoyaba] porque trabajamos muy duro por mucho tiempo para mejorar a NXT. Cada vez que nos pedían que luchásemos por treinta minutos en eventos no televisados, que era casi todas las semanas, siempre decíamos que sí, porque creíamos en NXT y en Hunter. Lo respetábamos mucho.

"Entonces llegó Raw 25 y escuchamos lo que debíamos hacer esa noche y nos rompió el corazón, hombre. Espero que no suene cursi, pero... fue cuando Hunter y los Kliq salieron y nos humillaron a Dash y yo. Esto es fuerte, pero cuando volvimos tras bambalinas pasamos Gorilla [Position] y golpeé la pared con todas mis fuerzas. Recuerdo que Dash me dijo, 'cálmate, estará todo bien'. Yo empecé a lagrimear, pero no porque estuviera triste, sino dolido. El hombre que tanto respetábamos.... simplemente no podíamos creer que hubiera permitido que nos hicieran eso [Cornette acota que si así lo hubiese querido, Triple H tranquilamente podría haberlo evitado].

"No fue el segmento en sí, sino todo lo que se dijo antes y después, también. Sentimos que no nos respetaron por lo que hicimos. De hecho, después del combate, ninguno se acercó a nosotros ni nos dijo nada... ni un apretón de manos, un 'gracias'. El único fue X-Pac, que nos dijo 'gracias, fue un placer trabajar con ustedes. Soy un gran fan suyo desde hace mucho tiempo, gracias por hacerlo'. El resto pasó delante nuestro sin más. Eso nos dolió mucho. No sé si perdimos fe en Hunter específicamente ese día, pero sí perdimos la fe en esa compañía".