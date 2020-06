Anteriormente sonaron los nombres de Becky Lynch o Sasha Banks como rival de ensueño de Toni Storm. La propia luchadora de NXT UK las puso en aviso por si en un futuro se da la ocasión de que se vean las caras en un encordado. Lo más probable es que sí, pero no será pronto, pues durante la Era Covid la australiana es una de las Superestrellas que están en el Reino Unido con su carrera detenida ya que la empresa no está celebrando shows allí y no pueden viajar a Estados Unidos. Pero, una vez que todo vuelva a la normalidad, o a la nueva normalidad, es de suponer que un día ocurrirá.

► El rival de ensueño de Toni Storm

Ahora suena otro nombre, de nuevo en boca de quien fuera reina de la marca británica. El problema en este caso es que, además de sorprendente, es un rival de ensueño imposible para ella. En realidad, para cualquier luchadora o luchador del elenco, de cualquier empresa, de todo el mundo. Hablamos de Ric Flair. Ojalá no cumpliera años y pudiera seguir deleitando a la industria actualmente, pero su carrera en el ring acabó hace mucho tiempo. Aún así, en una reciente sesión de preguntas y respuestas promovida por NXT UK, Storm puso en claro que él es la leyenda con quien querría enfrentarse.

Lo más cerca que va a estar de hacerlo será cuando tenga la oportunidad de luchar contra Charlotte Flair. Quizá podría darse la ocasión de que el dos veces miembro del Salón de la Fama se una a la rivalidad representando a su hija, surgiendo la ocasión de un encontronazo con Storm. Eso es mucho decir, esta todavía tiene un camino por delante antes de alcanzar el estatus de enfrentar a "The Queen". Pero, quien sabe...