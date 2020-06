WWE prepara su plan para contrarrestar AEW Fyter Fest

Por alguna razón aún no conocida, pero ligada a la mercadotecnia, AEW tomó la decisión de que el evento especial AEW Fyter Fest 2020 ya no sería un PPV, sino que se emitiría en dos miércoles: el primero de julio y el 8 de julio, totalmente gratis a través de TNT, como si se trata de un AEW Dynamite más. Esto ha causado alegría en los aficionados, pues es bien conocido que AEW pone toda la carne sobre el asador cuando se trata de hacer eventos especiales. Sin embargo, WWE no se va a quedar atrás tan fácilmente.

► WWE se prepara para AEW Fyter Fest

Según reporta Bryan Álvarez en la más reciente edición del Wrestling Observer Live, dado que no hay un NXT TakeOver programado para el fin de semana de ninguna de esas dos semanas, bien podrían estar pensando en WWE en que NXT presente dos grandes shows.

Aunque no hay nada oficial ni anunciado, la idea podría ser que el primero de julio, Keith Lee defienda el Campeonato Norteamericano NXT en el evento estelar ante Finn Bálor, quien ya le amenazó con quitarle el cetro, mientras, claramente, se desarrollan otras luchas. Y el plato fuerte vendría el miércoles 8 de julio, cuando Adam Cole tendría que defender el Campeonato NXT ante Karrion Kross, quien utilizó a la bella Scarlett Bordeaux para intimidarlo el pasado miércoles.

La anterior bien podría ser la lucha de despedida de Adam Cole de la marca amarilla. Sin duda alguna esas dos luchas son bastante fuertes y llamarían la atención, pero sería ver de qué manera WWE complementa el resto de esos dos programas para evitar que fans de WWE vayan a darle un vistazo al producto de la competencia.