Gangrel aparecería en WrestleMania 39

Por tercer año consecutivo desde que supimos de su regreso a los rings en 2020, Edge luchará dentro del cartel de una WrestleMania. Y probablemente veamos, si no su mejor combate bajo esta nueva etapa competitiva, sí el mejor de los que han tenido lugar sobre “The Showcase of the Inmortals”.

Como posible clímax de una divertida rivalidad con The Judgment Day, y recordando la última entrega de la que mantuvo con Seth Rollins en 2021, Edge se medirá a Finn Bálor al amparo de la Celda Infernal. Tipo de lucha que “The Rated-R Superstar” conoce bastante bien, pues además de ese comentado choque de Crown Jewel 2021, mantuvo uno memorable con The Undertaker en SummerSlam 2008.

Mientras, para Bálor será su estreno dentro de “The Devil’s Playground”, si bien el irlandés, como buen rudo rudísimo, seguramente goce de alguna ayuda externa por parte de sus compañeros de The Judgment Day. He aquí el potencial factor diferencial que desequilibraría la balanza.

► The Brood para la ocasión

Pero puede que Edge también tenga un as guardado en la manga. Según informa PWInsider, Gangrel acudirá a Los Ángeles en pos de formar parte de WrestleMania 39, y cuanto menos, acompañaría a Edge en la entrada de este bajo los focos del SoFi Stadium. Y más allá, podría incluso repartir algún que otro golpe y servir de second propiamente dicho, contrarrestando la presumible interferencia de algún integrante de The Judgment Day.

Gangrel, como líder de The Brood, dio el primer gran impulso a las carreras de Edge y Christian Cage. Una alianza que tuvo breve recorrido, pero caló en la memorabilia de los seguidores de la “Attitude Era” por su estética, inspirada en la película Blade (1998). De hecho, Edge ya recuperó la célebre entrada de esta facción durante SummerSlam 2021.

A sus 54 años, Gangrel todavía no ha colgado las botas. Sigue compitiendo regularmente en la escena “indie”, especialmente para Coastal Championship Wrestling. Su más reciente combate se dio en el evento Bash At The Brew 26 de dicha promotora, el pasado 4 de marzo.