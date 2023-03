La carrera de Edge: de Terry Funk a Finn Bálor

El miembro del Salón de la Fama de la WWE Edge da un breve repaso a su larga carrera en la lucha libre profesional en su reciente entrevista en After the Bell. Ello mientras se prepara para verse las caras con Finn Bálor en WrestleMania 39, en la que será su lucha 1674, de acuerdo a los registros de Cagematch. Según los mismos, ‘The Rated-R Superstar’ tuvo su primer combate el 1 de julio de 1993 en un evento de la extinta compañía canadiense FAME (Fighting Arts Mat Enterprises); unió fuerzas a El Fuego y Shane Gallant para enfrentar a Zakk Wylde y Joe E. Legend.

> La larga carrera de Edge

“Para mí personalmente, Dios mío, cuando pienso en retrospectiva, esta es mi cuarta generación de personas a las que me he enfrentado de alguna manera. Porque todavía puedo remontarme a, como, luché contra The Missing Link. [Y The Road Warriors], no fue hasta que vi un clip en Instagram, y es como Gangrel y yo contra los Road Warriors en Puerto Rico, y dije: ‘¡Dios mío! ¡Oh, sí, eso sucedió!’. Entonces, pasar por todo eso, Terry Funk, recibir un martinete en Memphis de Jerry Lawler, luché contra Hacksaw Jim Duggan. Lo golpeé con su dos por cuatro.

“Pero también he estado allí con The Undertaker y Shawn Michaels y Ric Flair, Triple H y Randy Orton y John Cena. Y ahora Seth Rollins y Roman Reigns, y es muy divertido. Es muy, muy divertido. No sé de qué otra manera ponerlo, excepto que sé que tengo el mejor trabajo del mundo, para mí. Y no lo doy por sentado. No puedo darlo por sentado, especialmente después de esos nueve años. Realmente, realmente me hizo apreciar mucho lo mucho que me gusta esto”.

