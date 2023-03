Mick Foley aconsejó a Finn Bálor para su lucha contra Edge

En el reciente Monday Night Raw, Edge finalmente decidió poner fin a su rivalidad contra Finn Bálor y The Judgment Day, retándolo a un combate de tipo Hell in a Cell para WrestleMania 39. Bálor aceptó, pero dejó en el aire una interesante frase cuando mencionó que “Yo ya estuve en el infierno antes, pero me expulsaron porque no podían contener a mis demonios”, lo cual podría darnos un indicio de que el ex Campeón NXT podría luchar bajo su personaje de “Demon King”, según especuló Dave Meltzer recientemente.

El miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley es conocido ampliamente por formar parte de algunos de los combates más brutales que se han dado en la historia de la WWE, incluyendo aquel Hell in a Cell que tuvo contra The Undertaker en el 1998, que concluyó con la victoria de este último.

A pocas semanas de uno de los combates más importantes en la carrera de Finn Bálor, este recurrió a Mick Foley para pedirle algún consejo que le permitiera afrontar su brutal encuentro contra Edge. El miembro del Salón de la Fama WWE solo atinó a decir que debería hacer todo lo contrario de lo que él hizo, si es que tiene intenciones de ganar su lucha, toda vez que Foley nunca ganó cuando luchó dentro de la imponente celda infernal.

Hello Finn, This is Mick!

Remember, you are asking a guy who has never actually won one of these.

Probably best to study every single thing I did in my #HIAC matches…and then do the exact opposite.

When in doubt, use the abs. pic.twitter.com/LUrlb1lGLT

— Mick Foley (@foleyispod) March 15, 2023