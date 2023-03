Bisping: “Comenzar lento le costó a Vera”

Michael Bisping cree que Marlon Vera necesitaba ponerse en marcha mucho antes contra Cory Sandhagen. Vera (20-8-1 MMA, 14-7 UFC) cayó por decisión dividida ante Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) en el evento principal de UFC en ESPN 43 del sábado pasado en San Antonio, perdiendo las Rondas 1 y 2 en las tarjetas de puntuación de los tres jueces.

Vera es conocido por ser un comienzo lento, pero pudo prevalecer a pesar de todo durante una racha de cuatro victorias consecutivas. Pero contra Sandhagen, “Chito” apareció vacilante y no pudo remontar con un remate.

“Marlon Vera se tomó su tiempo como siempre. Él es un principiante lento por naturaleza, y eso realmente le costó esta noche. Escuche, no le quitaré nada a Sandhagen. Sandhagen estuvo sensacional, ciertamente al principio.

“Forzó los derribos al principio, siempre tenía un plan de juego inteligente. Es un peleador muy sofisticado, un pegador sofisticado, hizo un trabajo fantástico, se lo puso a ‘Chito’ desde el principio. (Jason) Parillo estaba implorando a Marlon, ‘Vamos, no puedes ir dos rondas abajo’ y luego se puso al día”.

Vera comenzó a poner el pie en el acelerador en los últimos rounds, pero el movimiento constante de Sandhagen y el variado ataque con derribos lo desbarató. Bisping le dio crédito a su buena amiga Vera por mostrar un sentido de urgencia a medida que pasaban las rondas, pero reconoció que era demasiado tarde.

“En los dos primeros rounds, Sandhagen se adelantó mucho. Creo que tenía algo así como 120 golpes a 30 o algo así, y eso es lo que le costó la pelea. Marlon se tomó su tiempo. Parillo dijo: ‘¿Qué te pasa? ¿Esta todo bien? ¿Hay algún problema? ¿Algo que deba saber? Marlon dijo después que era muy plano. En la tercera ronda, cobró vida. Ciertamente comencé a presionar más, comencé a conectar algunos tiros y me encanta ‘Chito’.

“Es un buen amigo mío, pero en realidad comenzó a pelear. No peleó en los rounds 1 y 2. El round 4 lo hizo mejor, el round 5 lo hizo mejor, pero fue muy poco y demasiado tarde. Sandhagen, no puedes hacer eso. No puedes permitir que alguien así obtenga ese tipo de ventaja. Se mueve tan bien que te sobrecarga de información. Cambia constantemente de postura, lanzando ataques variados, hermosos tiros, hermosos jabs, fantásticos uppercuts”.