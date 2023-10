Continuamos hablando del paso de Fuego del Sol por AEW a través de sus revelaciones en su canal de YouTube. Y si recientemente conocíamos su problema con MJF y anteriormente cómo le afectó la salida de Cody Rhodes, ahora descubrimos una historia relacionada con Chris Jericho.

► La aprobación de Chris Jericho

«Tengo algunas historias sobre este tipo. Estamos hablando de Le Champion, The Ocho, Chris Jericho. Permíteme contarte una historia sobre Chris. La noche antes de que firmara, él estaba en la llamada de producción con el equipo de producción y me dijeron que él enfatizó que nadie del equipo debía decirme que iban a ficharme al día siguiente. Ya habían decidido que me iban a ofrecer un contrato en el primer episodio de Rampage. En la llamada telefónica, enfatizó: ‘Nadie debe decirle a este tipo, si queremos obtener una reacción genuina y grande de Fuego Del Sol, simplemente vamos a mantenerlo en secreto’.

«Después, él habló conmigo y me dijo cuánto lo merecía. Sin su aprobación, su sello de aprobación, no creo que estuviera en AEW. Él vio las reacciones que estaba generando, siempre se tomaba tiempo para mí. En cualquier momento, si sentía que necesitaba comentarle ideas o recibir consejos, siempre estaba allí. Es increíble ver la longevidad de este hombre, lo bueno que es en el ring hasta el día de hoy, cómo constantemente se reinventa y encuentra ideas para mantenerse relevante. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un gran saludo a Chris Jericho».

Puede que sea demasiado exagerado decirlo así porque realmente son muchas personas las que lo hicieron posible pero es posible que sin Chris Jericho no existiera AEW.