Fuego del Sol revela un problema con MJF en AEW

Fuego del Sol tiene ahora la libertad, o al menos así lo considera él, de hablar de temas que no cuando trabajaba en AEW. No hace mucho, en su canal de YouTube, donde ha estado hablando principalmente sobre sus tiempos como All Elite, contaba todo sobre el día en que lo despidieron. Más recientemente, el enmascarado, que se encuentra desenvolviéndose en la escena independiente, comparte su opinión sobre MJF, el Campeón Mundial, revelando que tuvo un problema con él tras bastidores.

► Fuego del Sol habla de MJF

«No va a ser bueno. A la gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero si soy honesto, no soy fan de este tipo. Para ser sincero, simplemente no lo soy. Estamos hablando del actual Campeón Mundial de AEW, MJF. Cuando digo que no soy fan, debo reiterar que trato de nunca dejar que mi opinión personal se interponga en el talento real de alguien. Es increíblemente talentoso. Un tipo increíble en los promos. Cuando decide luchar, tiene luchas increíbles y se convierte en una atracción.

«Sin embargo, al principio en AEW, incluso antes de que me ficharan, me hizo un comentario despectivo extraño frente a mucha gente en el backstage. Fue un comentario casual, estoy seguro de que ni siquiera lo recuerda. Yo sí. Algunas personas se esfuerzan por criticarte, felicitarte o ayudarte. Él se mantuvo en su mundo en ese sentido, nunca realmente habló conmigo. No creo que seamos de mutuo agrado. Eso no cambia el hecho de que es increíblemente talentoso. Nunca permitiría que mi opinión personal sobre alguien interfiera en cuán bueno es, y él es genial».