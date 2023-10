Adam Copeland quiere luchar en la Arena México

No trabajar en WWE da la libertad a Adam Copeland no solo de hacerlo en AEW sino, gracias a que esta empresa es más laxa en ese sentido, sino en todo el mundo. En realidad, como Superstar dio la vuelta al globo varias veces, pero no trabajando en otras promociones, lo cual ahora sí puede hacer. Está por ver si lo hace pero ciertamente lo tiene en mente y dispone de las ganas de probar las mieles de otros sitios.

► Adam Copeland más allá de AEW

Hablando recientemente en Battle on Battleground, The Rated-R Superstar ponía su mira tanto en México como en Japón. Con toda seguridad, en AAA, CMLL y NJPW estarían más que encantados de contar con él en uno o varios shows. De momento, por lo que sabemos, y Copeland no comenta nada en este sentido, no ha habido ningún acercamiento, pero ahora que las empresas saben del interés del luchador…

«Eso es bastante emocionante, y un subproducto de venir aquí es que, ‘espera un momento, el Tokyo Dome’. Eso está en la lista de deseos. Arena México. Fui allí una vez. Era Campeón del Mundo, pero llevaba una máscara porque quería ver el espectáculo. Me colé y vi el espectáculo con una máscara y me divertí mucho. Me encanta la cultura de la lucha libre y el boato. Esas dos cosas serían muy geniales como fanático de la lucha libre de toda la vida. Esas experiencias serían geniales y no sabía si alguna vez estarían en mis planes, así que tienes que descartarlas, especialmente después de que tuve que retirarme en 2011, no pude hacer esas cosas. Ahora puedo hacerlas y eso es muy divertido«.

Además, Copeland podría participar en el G1 Climax de New Japan:

«Tendríamos que encontrar tiempo, supongo. Eddie [Eddie Kingston] lo hizo este año, así que es una posibilidad.»