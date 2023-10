«Creo que realmente podría ser el mejor en el que he participado. Estoy ansioso por ver qué piensa la gente de este. Requirió mucho trabajo y, en este caso, Netflix todavía tiene la última palabra en la edición. Seguimos un enfoque más clásico similar al modelo de ’30 for 30′. Siento que podría ser algo realmente excepcional.» Bill Simmons, productor ejecutivo de la serie documental sobre Vince McMahon, daba estos detalles recientemente.

► El documental de Vince McMahon

En una nueva entrevista en el pódcast SI Media, el mismo Simmons ofrece una actualización sobre el proyecto, que ya no forma parte de los futuros estrenos de Netflix, aunque ello no supone su cancelación pues continúan trabajando en él; de hecho, tienen una idea de cuando podría ver la luz finalmente la esperada historia de The Chairman:

«Creo que será a principios del próximo año. Chris Smith está dirigiéndolo, no sé si está entre los cinco mejores directores de documentales o en el top tres, en cualquier lista de corta que haya, él está incluido. Hemos dedicado mucho tiempo a ello. No quiero decir demasiado…».

Después, Simmons comenta si tuvo acceso a McMahon:

«Sí, esa fue la idea inicial. No quiero revelar demasiado, pero creo que tiene el potencial para ser algo realmente espectacular.»

A continuación, le preguntan si será un documental largo o estará dividido en varias partes:

«Son varias partes. Estoy bastante apasionado con esto. Creo que la gente agrega… añade partes o alarga estas cosas más de lo necesario porque así se les paga más por hacer un documental. Estoy en contra de eso. Quiero que estas cosas tengan la longitud exacta. Nunca pude lograrlo con mi columna, mi columna siempre fue demasiado larga, pero darle forma a un documental es bastante parecido a escribir una columna y descubrir, ‘Me encanta ese párrafo, pero tengo que eliminarlo. Esto fluye mejor si lo quito’.

«Con los documentales, si alguien lo está haciendo correctamente, son increíbles obras de arte. No es solo el director. Hay un par de editores, pero generalmente hay un editor increíble, como tenemos para esto. Participa mucha gente y se le brinda un cuidado real. No se puede pensar en ello como, ‘podemos extenderlo a seis horas. Podría ser de seis en lugar de cuatro’. Eso me parece una locura. Esto trata sobre Vince McMahon, su vida y la lucha libre, por lo que obviamente no puede durar dos horas«.

Y para terminar intenta explicar cómo se siente McMahon con la docuserie:

«No lo sé. Nunca hablaría por Vince. Ha estado en mi vida durante toda mi vida. Literalmente no puedo recordar mi vida sin que él estuviera en ella. Si observas los últimos 50 años que ha tenido, quitando todas las demás cosas, es un tema bastante interesante para un documental».

