El peligro de Vince McMahon para WWE

WWE cerró hace unas semanas su fusión con Endeavor que le hará ganar miles de millones. Ya tenía miles de millones, ¿Para qué quiere más? Vince McMahon ha sido una figura transformadora no solo en la lucha libre, sino también en el mundo del entretenimiento, cosa que parece nunca haber sido suficiente para él. Parece intocable, parece que nunca se enfrentará a ningún castigo por las diversas acusaciones probadas por agresión sexual y cuando todos dicen que está más fuera que dentro, ¿Será verdad?

► El dinero no es suficiente para Vince McMahon

Así que tenemos que encontrar nuestras alegrías donde podamos. Y sabemos lo que le importa a McMahon. El dinero no es suficiente. La fama no es suficiente. Lo que ha logrado no es suficiente. Sabemos por décadas de evidencia que McMahon estaba, y está, desesperado por ser visto como algo más que un simple promotor de la lucha libre. Incluso si es, con mucho, el promotor de lucha libre más grande y famoso de la historia, sabemos que anhela el control de lo que sale en la televisión, dadas las argucias que ha tenido que realizar para recuperar el control creativo tras las acusaciones pasadas.

Lo que significa que hay una posibilidad más que probable de que nunca vuelva a controlar la creatividad en WWE. Eso se debe a que Vince pensó que podría llegar a un acuerdo con una de las pocas personas que tiene más poder que él en el mundo del entretenimiento, Ari Emanuel.

Para aquellos que no lo sepan, a principios de semana se comentó que Ari Emanuel, CEO de Endeavor y TKO, la compañía formada de la fusión de UFC y WWE, había dado todo el control creativo de WWE a Paul Levesque (Triple H) y básicamente ha dejado de lado a McMahon y es que ya hemos visto esta película antes. Cuando salió a la luz la cantidad de dinero que McMahon y WWE habían pagado para mantener ocultas sus relaciones extramatrimoniales, McMahon se apartó de la creatividad y de la compañía en su conjunto, lo que permitió a Triple H dirigir el programa sin obstáculos. Solo duró un par de meses, ya que Vince forzó su regreso a través de sus participaciones y su poder en la junta para facilitar la fusión con UFC. Sin embargo, siempre se sintió que una razón subyacente para que volviera a entrar era volver a estar a cargo de nuevo. Por primera vez, o al menos desde que su padre estuvo cerca, McMahon tiene ante quien responder y ese es Emanuel, un Emanuel que no le necesita como ya ha demostrado.

Emanuel dijo en el momento de la fusión, que se remitiría a McMahon cuando sus visiones no se alinearan, porque McMahon era el tipo de la lucha libre. Fue una bonita historia de portada. ¿Estaba Emanuel jugando con McMahon porque solo necesitaba que cerrara el trato Ciertamente, cuando el precio de las acciones de TKO cayó después del anuncio de que SmackDown volvía a USA Network, no fue tímido a la hora de teorizar por qué eso podría ser:

«Te diría que hay mucho interés en Raw, ahora mismo. Sé que la gente dice: ‘La NBC está fuera’ y es por eso que bajó. Creo que han pasado tres cosas. Uno, la razón por la que las acciones han bajado es que pensaron que Raw era el mejor producto. Dos, la situación de P.F.L. y tres, probablemente Vince McMahon y sus acciones. Tiene 78 años. Ha estado trabajando en esto durante décadas y décadas, así que creo que esos tres problemas no trajeron a aquí…»

De cualquier manera, McMahon ya no está tomando las decisiones sobre lo que los fanáticos ven en sus pantallas y en las arenas, y eso es lo que los fanáticos de la lucha libre han querido durante años. Es fácil ver la diferencia. Los luchadores que rara vez tenían tiempo en televisión están siendo muy valorados y con nuevas historias como nunca antes tiuvieron (de Ricochet o Tegan Nox a Ciampa o Kaiser). Ahora se permiten que las luchas duren entre 15-20 minutos en lugar de ser 3-5 para pasar a otro segmento sin sentido entre bastidores. Bronson Reed y Gunther el lunes fueron un excelente ejemplo de esto.

Tal vez la última historia de Vince McMahon el escenario público fue separarse de su propia compañía y echarse a un lado para que todos pudieran seguir adelante sin él. No debería de significar mucho para nosotros, pero es algo, y es una buena apuesta que le importa a McMahon mucho más de lo que debería.