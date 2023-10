Seth Rollins y Becky Lynch son dos de las Superestrellas más importantes de la WWE actual, y van encaminados a ser de los mejores de la historia de la compañía. Ambos han conseguido sus respectivos títulos mundiales en numerosas ocasiones e incluso han trabajado juntos en el pasado, aunque por un breve periodo de tiempo ya que ambos han preferido mantenerlo de esta forma.

► Taylor Swift y Travis Kelce dan de qué hablar en los Estados Unidos

Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL, actualmente domina los titulares ya que sale con la cantante de renombre mundial Taylor Swift, quien asiste cada fin de semana a sus partidos. En consecuencia, muchos ya los ven como la pareja «It»; sin embargo, Seth Rollins confía en que él y su esposa son muy superiores a Taylor Swift y Travis Kelce.

Durante una entrevista reciente con NBC Sports Chicago, Seth Rollins se comparó a sí mismo y a Becky Lynch con Travis Kelce y Taylor Swift. El Visionario dejó en claro que cree que Swift y Kelce simplemente no son rivales para ellos.

“¿Existe una pareja poderosa de la WWE u otra pareja poderosa del deporte que no quiero decir rivales de Kelcy y T Swift? Quiero decir, mi esposa y yo somos una pareja poderosa. Somos la pareja de poder en WWE. Vamos, Seth ‘Freakin’ Rollins y The Man Becky Lynch, no hay nada más grande que eso en nuestro mundo, hermano. Entonces, sí, somos la pareja poderosa. Dirigimos el barco aquí en WWE. Y tenemos poder de permanencia, ¿sabes? Veremos qué pasa con Swifty y Kelcy aquí si logran resistir.

Les deseo lo mejor. Muy linda relación que tuvieron allí. Pero sí, hombre, todavía no son rival para mí y para The Man. Todavía tienen algo de tiempo para dedicar”.

Seth Rollins actualmente está preocupado por Drew McIntyre, ya que defenderá su Campeonato Mundial Peso Completo WWE contra el Guerrero Escocés en WWE Crown Jewel el próximo mes. En cuanto a Becky Lynch, por lo que parece, tiene previsto luchar contra Lyra Valkyria la próxima semana en NXT Halloween Havoc.

Por otra parte, resulta curioso que el nombre de Taylor Swift ha estado asociado a la WWE por segunda vez en menos de un mes, puesto que en la rueda de prensa posterior a Fastlane un periodista sugirió un combate entre ella e Iyo Sky para WrestleMania.