Mark Henry explica a qué se dedica en AEW cuando no está anunciando el evento principal de Rampage apareciendo durante unos segundos en televisión. El WWE Hall of Famer trabaja en la empresa desde 2021 y en el pasado tuvo otro papel que terminó dejando por un motivo que también explica en The Hall of Fame with Booker T & Brad Gilmore.

► El rol de Mark Henry en AEW

«Nunca cambié de títulos. Ya me conoces. Siempre he sido un intermediario. Siempre he sido un tipo que quería que prevaleciera el bien mayor. Siempre quise que todos llegaran a la cima. Siempre quise el éxito para todos. Hubo un momento en el que tuve un papel. Ayudé a gestionar el esfuerzo comunitario, la programación educativa que dirigí. Ya no hago eso. Es un trabajo duro que requiere mucho tiempo.

«Ahora paso más tiempo trabajando en el aspecto psicológico de la lucha libre con cada luchador individual. Me gusta el hecho de que puedo influenciar a los chicos para que vean que no todo funciona para ellos. Es más un entrenador de psicología que un entrenador físico. Tenemos chicos que les enseñan cómo hacerlo. Yo les enseño dónde hacerlo, cuándo hacerlo y por qué lo están haciendo. Esas son las cosas que siento que son los elementos más importantes en la lucha libre profesional».

También supimos el mes pasado que Mark Henry estaría trabajando para volver a los cuadriláteros. Claramente, sus tiempos como luchador a tiempo completo acabaron pero puede que próximamente The World’s Strongest Man vuelva a la acción luchística, en esta ocasión para provocar miedo y dolor en AEW, como hiciera antaño en WWE.