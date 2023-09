Mark Henry estaría trabajando en volver a los rings

«Sabes qué, lo he pensado, y cada vez que lo pienso, pienso, ¿quién sería la persona? Y supongo que podrías hacer una encuesta algún día y decir: ¿Contra quién te gustaría ver a Mark Henry en su último combate? Será mejor que lo hagas rápido porque cada día que me levanto, pienso que podría tener que ir a acostarme. ¿Sabes qué? Tengo que pensarlo, y tengo que empezar a entrenar y ver cómo se siente mi cuerpo”. Esto decía Mark Henry a comienzos de agosto.

#OnThisDayinWWE 15 years ago on #SmackDown: Corey Graves, then known as Sterling Keenan, made his WWE televised debut, losing quickly to Mark Henry@WWEGraves @TheMarkHenry pic.twitter.com/tojnLb8AZN — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) August 10, 2022

► Mark Henry, ¿en camino de volver?

Y parece que sí ha empezado a prepararse, como indica Powerhouse Hobbs en una reciente entrevista en Under The Ring. El exCampeón TNT recibe mucha ayuda del WWE Hall of Famer en AEW y además de elogiarlo una vez más adelantó que ha escuchado eso mismo.

«Mark Henry es un hombre grande. Él sabe lo que debo y no debo hacer, lo que puede funcionar y lo que funcionará. Comprende las dificultades que algunos enfrentan en este negocio, por lo que definitivamente es alguien con quien puedo identificarme. Quiero decir, puede anticipar lo que estoy pensando antes de que lo diga», dijo Hobbs.

«He escuchado que está trabajando en su regreso, pero estamos en una era diferente. Así que no estoy seguro de si Mark quiere recibir un par de golpes», agregó Hobbs en tono de broma.

The World’s Strongest Man no retomará su carrera como luchador a tiempo completo pero sin duda sería fantástico verlo tener unos cuantos combates en la compañía All Elite. Otro gran nombre de la historia que está buscando lo mismo es Paul Wight, quien entró en acción brevemente en All In 2023. La última vez que vimos luchar a Mark Henry fue en el WWE Greatest Royal Rumble 2018.