Vince McMahon animó a Ric Flair a retirarse

Ric Flair tuvo su lucha de retiro contra Shawn Michaels en WrestleMania 24. Fue legendaria. Lamentablemente, esta afirmación no es cierta, pues The Nature Boy tendría 16 combates más, en la extinta promoción Hulkamania y en TNA. Sin olvidar que el año pasado volvió a los encordados en el Ric Flair’s Last Match. El dos veces WWE Hall of Famer ha hablado en numerosas ocasiones de si debería haber colgado defintivamente las botas después de perder ante The Heartbreak Kid.

► El retiro de Ric Flair

Hoy volvemos a su adiós a WWE, pues realmente sí lo fue a esta compañía, a través de sus recientes declaraciones en The Breakfast Club recordando que Vince McMahon lo animó a que que tomara la decisión de alejarse de las cuerdas. Puede que presionar no sea el verbo adecuado, pero ciertamente The Chairman consideraba en ese momento que a su luchador le había llegado la hora. ¿Y cómo podríamos no estar de acuerdo? La verdad es que su adiós fue espectacular.

«Bueno, tuve esa lucha el año pasado y todavía me siento genial, a pesar de todas mis lesiones: la rodilla, la cadera reemplazada y el hombro. Podría hacerlo, pero no lo haré. No quería retirarme. En su momento, Vince McMahon dijo: ‘Es hora’, así que acepté.»

Cabe mencionarse que Ric Flair sigue hablando de que podría volver a ponerse las botas nuevamente para otro combate. No obstante, teniendo en cuenta que el año pasado tuvo importantes problemas de salud relacionados con su vuelta a los cuadriláteros para una supuesta última ocasión, no debería. De todas maneras, al final va a hacer lo que él quiera, así que veremos si próximamente tenemos novedades. Como siempre, The Nature Boy vive en sus propios términos.