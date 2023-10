Natalya está cerca de conseguir otro récord mundial

Natalya ha sido una de las Superestrellas más honradas en la industria, y recientemente está embarcada en una historia junto a Tegan Nox, donde probablemente apunte a buscar el Campeonato Femenil de Parejas WWE en el futuro. The Queen of Harts es la luchadora más veterana del elenco y tiene varios récords Guiness a su haber: la mayor cantidad de luchas de las luchas en la WWE (a nivel femenil) con 1514 luchas, la mayor cantidad de victorias en la WWE (división femenil) con 663 victorias, la mayor cantidad de apariciones en los eventos premium de WWE (división femenil) con 75 apariciones, la mayor cantidad de apariciones en WrestleMania (división femenil) con 8, mayor cantidad de luchas en WWE RAW con 174, y mayor cantidad de luchas en WWE SmackDown con un total de 200.

► Natalya ya cuenta con tres récords Guiness

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, Natalya admitió que los Récords Mundiales Guinness fueron una sorpresa para ella. La ex Campeona también reveló que está al borde de conseguir otro récord, como la estrella con más victorias por rendición que cualquier hombre o mujer en la historia de la WWE.

“Hay uno que están investigando porque un fan en Twitter me señaló que tengo la mayor cantidad de victorias por rendición que cualquier hombre o mujer en la historia de la WWE, y pensé que tenía más victorias que Bret Hart. Bueno, presentaciones porque TJ señaló, el experto en lucha libre que es TJ, es como si Bret no siempre ganara con el Sharpshooter. Es como si hubieras ganado muchos encuentros con el Sharpshooter. Pero Bret ganó muchos de sus partidos con enredaderas y conteos rápidos y cosas así. Entonces pensé, maldita sea, tomaré otro récord mundial. Me lo llevo. Pero es divertido.»